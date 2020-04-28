В Москву точно в срок с юга вернулись мухоловки

Вернувшихся с юга мухоловок-пеструшек обнаружили в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино». Об этом во вторник, 28 апреля, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Сообщается, что птицы зимуют в центральных районах Африки. Несмотря на длительный перелет, они всегда возвращаются в столицу примерно в одно и то же время — в конце апреля или в начале мая.

В столичной лесополосе обитают несколько видов этих небольших птиц. Сначала пернатые облюбуют место для гнездования — обычно это дупла или трещины в стволе деревьев, а также ниши под крышами зданий и другие любые пригодные для гнезд углубления. После этого они займутся выведением потомства.

«Основной корм мухоловок и их птенцов составляют насекомые и паукообразные, но вопреки названию птицы это чаще не мухи, а медленно ползающие насекомые — гусеницы, личинки пилильщиков и жуков», — говорится в сообщении на сайте столичного градоначальника.

24 апреля стало известно, что белые аисты раньше срока вернулись на гнездование в Ленинградскую область. Местные жители заметили возвращение первых перелетных птиц 12 марта. Сейчас некоторые пары уже высиживают яйца в своих гнездах.

Эти птицы относятся к дальним мигрантам. Часть аистов улетают зимовать в Южную Африку, преодолевая путь длиною более 10 тыс. км. На это у них уходит примерно три месяца.