Ввоз партии контрафактного алкоголя остановили в Татарстане

Автомобиль с контрафактным алкоголем задержали на трассе Москва–Уфа. Водитель и пассажир планировали ввезти спиртное на территорию Татарстана.

По данным правоохранительных органов, в автомобиле было обнаружено свыше 1,8 тыс. л контрафактного алкоголя. В десяти коробках находились по 15 бутылок коньяка, также обнаружено 180 коробок с водкой. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Алкоголь был изъят на одном из контрольно-пропускных пунктов. За рулем автомобиля находился житель Набережных Челнов. Продукция направлена на экспертизу.

В отношении водителя и пассажира составлены административные протоколы по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».