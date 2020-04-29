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Мнения россиян о самоизоляции разделились

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Фото: Depositphotos
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Сервис «Работа.ру» перед майскими праздниками провел опрос и выяснил, как жители России оценивают введенную почти по всей стране самоизоляцию. В опросе приняли участие более 3300 пользователей сервиса из всех регионов России.

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Большая часть опрошенных респондентов (38%) уверены, что самоизоляция ускорит окончание пандемии, поэтому относятся к вынужденному нахождению дома положительно.

Более трети (34%) респондентов принимают самоизоляцию нейтрально. При этом 28% участников опроса не считают необходимым самоизолироваться и относятся к этой инициативе негативно.

Накануне, 28 апреля, президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.

По данным на 28 апреля, в России зарегистрированы 93 558 случаев заражения коронавирусом, из них 867 летальные. Всего с начала распространения эпидемии в стране выздоровели 8456 человек.

Коронавирус в России

Наиболее актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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