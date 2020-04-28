Прямой эфир

Фото Героев Советского Союза появятся в торговых центрах Благовещенска

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В торговых центрах Благовещенска к 9 мая появятся фотографии Героев Советского Союза. 12 плакатов формата А3 изготовило управление по физкультуре, спорту и делам молодежи.

На каждом из плакатов не только фото и информация о герое, но и QR-код, по которому можно перейти на видеоролик. Как пишет Амурская служба новостей, плакаты поместят на информационные стенды ТЦ «Перекресток», «Острова», «Небесный Хуафу», «Большой Хуафу», а также торговой сети «Кэш & Кэрри».

Также в некоторых крупных продовольственных магазинах 8 и 9 мая будут транслироваться работы, созданные в рамках городского конкурса социальной рекламы «Отражение» и посвященные 75-летию Великой Победы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Улицу Тепличную в Благовещенске капитально отремонтируют к ноябрю
Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в режиме видеотрансляции

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020