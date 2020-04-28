Фото Героев Советского Союза появятся в торговых центрах Благовещенска

В торговых центрах Благовещенска к 9 мая появятся фотографии Героев Советского Союза. 12 плакатов формата А3 изготовило управление по физкультуре, спорту и делам молодежи.

На каждом из плакатов не только фото и информация о герое, но и QR-код, по которому можно перейти на видеоролик. Как пишет Амурская служба новостей, плакаты поместят на информационные стенды ТЦ «Перекресток», «Острова», «Небесный Хуафу», «Большой Хуафу», а также торговой сети «Кэш & Кэрри».

Также в некоторых крупных продовольственных магазинах 8 и 9 мая будут транслироваться работы, созданные в рамках городского конкурса социальной рекламы «Отражение» и посвященные 75-летию Великой Победы.