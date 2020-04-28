Брянский суд оставил без изменения приговор организаторам казино

Брянский областной суд оставил без изменений приговор в отношении группы лиц, осужденных за незаконную организацию и проведение азартных игр. Об этом сообщает сайт областного суда.

Помещения для подпольного казино пятеро мужчин арендовали в Володарском и Фокинском районах города. Там они установили оборудование для организации игр в интернете и наняли сотрудников для работы, пишет интернет-газета «Брянские новости».

По приговору суда организаторам назначено от 1,5 до 2,5 года лишения свободы. Сумма штрафов составила от 50 до 400 тыс. рублей.

Осужденные обжаловали приговор, однако апелляционная инстанция оставила его без удовлетворения.

3 апреля сообщалось, что прокуратура Москвы добилась блокировки 93 интернет-ресурсов, содержащих информацию о действующих онлайн-казино. Сайты, на которых размещалась реклама незаконно действующих организаций, были выявлены путем мониторинга.