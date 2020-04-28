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В Ростове нашли виновника пожара в Кумженской роще

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В Ростове-на-Дону установлен виновник пожара в Кумженской роще. В отношении 27-летнего мужчины составили административный протокол.

Пожар начался с зарослей камышей и быстро распространялся из-за сильного огня. Возгорание охватило площадь около 300 кв. м. Тушение пожара заняло около двух часов. На пепелище были обнаружены подствольные гранаты и патроны. Саперы вывезли боеприпасы за пределы города и уничтожили.

После тушения местные жители сообщили, что видели поджигателя камыша. Об этом пишет RostovGazeta. Личность поджигателя установлена, в отношении мужчины составлен протокол о нарушении требований пожарной безопасности. Местному жителю грозит штраф до 4 тыс. рублей.

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