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Дибров и Пельш временно станут ведущими «Модного приговора»

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Телеведущие Дмитрий Дибров и Валидс Пельш на время заменят Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале. об этом 27 апреля сообщил сайт kp.ru.

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Съемки первого выпуска программы с Дибровым в роли ведущего пройдут 28 апреля. Там будут сниматься телеведущие Юлия Барановская и Эвелина Хромченко. Он выйдет в эфир 29 апреля. Также Дибров проведет еще четыре выпуска, после чего его сменит Пельш. Сам Васильев находится на карантине и обещает вернуться.

«Попрошу моих коллег помочь мне в проведении программы. Скоро вернусь!» — говорит он.

Первые симптомы заболевания появились у Васильева 5 апреля. Он отметил, что у него поднялась температура и начался кашель. Телеведущий пил чай с лимоном, настойку женьшеня и употреблял имбирь, но это не помогло. Врачи приняли решение госпитализировать его и направили в больницу в Коммунарке.

Позже он рассказал, что сдал два теста на коронавирус и результат в обоих случаях оказался отрицательным. Вместе с тем медики диагностировали у Васильева двустороннюю пневмонию.

21 апреля его выписали из больницы.

По состоянию на 28 апреля в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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