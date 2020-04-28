Дело возбудили после гибели рабочего на заводе в Удмуртии

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели сотрудника завода. На мужчину наехал кран.

Инцидент произошел на Чуровском заводе силикатных стеновых материалов. По версии следствия, 28-летний крановщик при перемещении крана не заметил 36-летнего рабочего и совершил наезд. От полученных травм потерпевший скончался.

Уголовное дело было возбуждено по факту нарушения требования охраны труда, повлекшего смерть человека. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

Ранее сообщалось, что в Челябинске на территории строящегося многоквартирного дома было обнаружено тело рабочего с травмами, характерными при падении с большой высоты. Следователи проверяют выполнение на объекте требований техники безопасности.