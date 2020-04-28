Трамп отверг возможность переноса выборов в США

Дональд Трамп уже не в первый раз отверг возможность переноса выборов в США. Американский лидер заявил, что голосование состоится 3 ноября, несмотря на распространение коронавируса. Призывы изменить дату процедуры Трамп назвал пропагандой. Ранее в штате Нью-Йорк из-за пандемии отменили праймериз. Сторонники бывшего кандидата в президенты Сандерса назвали решение избирательной комиссии ударом по демократии. В штабе заявили, что избиратели всех штатов должны высказаться, к тому же к отмене первичных выборов не призывали ни партия, ни кандидаты на высокий пост.