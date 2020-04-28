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В ФАС заявили о прохождении пика продуктовой паники в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пик продуктовой паники и ажиотажного спроса на продукты в Москве пройден, говорится в заявлении столичного управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС), опубликованном в понедельник, 27 апреля.

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Также, согласно данным ежедневного мониторинга ведомства, продукты питания в московских магазинах «экономически и физически доступны» и дефицита нет, подчеркнуло ведомство.

Кроме того, в сообщении уточнятся, что ценовая ситуация на рынке «социально значимых продовольственных товаров» стабильна и скачки роста цен не зафиксированы.

22 апреля в Минсельхозе исключили возможность дефицита каких-либо групп продовольствия в России, подчеркнув, что предприятия пищевой отрасли работают бесперебойно.

В свою очередь, в Минпромторге россиян заверили, что цены на продукты в России стабильны, и поводов для беспокойства о возможном резком скачке нет.

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