Глава Tyson Foods предупредил о перебоях с поставками мяса в США

Миллионы фунтов мяса и субпродуктов исчезнут c прилавков магазинов в США из-за коронавируса. Пандемия заставляет закрывать производства, что приводит к нехватке продуктов, сообщает 27 апреля CNN.

Как накануне написал в ряде американских СМИ председатель совета директоров компании Tyson Foods Джон Тайсон, инфекция разрывает производственные цепочки, американским фермером некому продать свой скот.

По словам топ-менеджера, «миллионы животных — цыплята, свиньи и крупный рогатый скот — будут уничтожены из-за закрытия перерабатывающих мощностей». В итоге запасы продовольственных магазинов будут ограничены до того времени, пока предприятия снова не будут открыты.

На прошлой неделе Tyson Foods, в которой трудятся около 100 тыс. человек, закрыла свои свиные заводы в Ватерлоо, штат Айова, и в Логанспорте, штат Индиана. Сотрудников предприятий проверяют на наличие вируса.

CNN недавно говорил с тремя служащими, которые работали на предприятии в Ватерлоо. По их словам, руководство приняло недостаточные меры, чтобы защитить их от COVID-19. Один работник сказал, что социальная дистанция на работе была невозможна.

В настоящее время некоторые из крупнейших мясоперерабатывающих заводов закрылись после того, как тысячи сотрудников по всей стране получили положительный результат теста на коронавирус.

Особенно сильно пострадали заводы по переработке свинины, причем три крупнейших в Соединенных Штатах прекратили работу на неопределенный срок — Smithfield Foods в Су-Фолс, Южная Дакота, JBS по переработке свинины в Уортингтоне, штат Миннесота, и завод Tyson в Ватерлоо, штат Айова. Эти три предприятия производят 15% от всей американской свинины.

Накануне администрация США опровергла прошедшую в некоторых американских СМИ информацию о том, что готовится отставка министра здравоохранения Алекса Азара. Сообщалось, что президент США Дональд Трамп изучает список кандидатур для возможной замены министра.