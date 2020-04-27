Прямой эфир
Сюжет:

Глава Tyson Foods предупредил о перебоях с поставками мяса в США

0
Фото: Global Look Press/Martin Wagner via www.imago-imag/www.imago-images.de
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Миллионы фунтов мяса и субпродуктов исчезнут c прилавков магазинов в США из-за коронавируса. Пандемия заставляет закрывать производства, что приводит к нехватке продуктов, сообщает 27 апреля CNN.

Без права на въезд: Трамп пообещал закрыть США для мигрантов
Целью ограничений идущий на второй срок президент назвал защиту рынка труда

Как накануне написал в ряде американских СМИ председатель совета директоров компании Tyson Foods Джон Тайсон, инфекция разрывает производственные цепочки, американским фермером некому продать свой скот.

По словам топ-менеджера, «миллионы животных — цыплята, свиньи и крупный рогатый скот — будут уничтожены из-за закрытия перерабатывающих мощностей». В итоге запасы продовольственных магазинов будут ограничены до того времени, пока предприятия снова не будут открыты.

На прошлой неделе Tyson Foods, в которой трудятся около 100 тыс. человек, закрыла свои свиные заводы в Ватерлоо, штат Айова, и в Логанспорте, штат Индиана. Сотрудников предприятий проверяют на наличие вируса.

CNN недавно говорил с тремя служащими, которые работали на предприятии в Ватерлоо. По их словам, руководство приняло недостаточные меры, чтобы защитить их от COVID-19. Один работник сказал, что социальная дистанция на работе была невозможна.

В настоящее время некоторые из крупнейших мясоперерабатывающих заводов закрылись после того, как тысячи сотрудников по всей стране получили положительный результат теста на коронавирус.

Особенно сильно пострадали заводы по переработке свинины, причем три крупнейших в Соединенных Штатах прекратили работу на неопределенный срок — Smithfield Foods в Су-Фолс, Южная Дакота, JBS по переработке свинины в Уортингтоне, штат Миннесота, и завод Tyson в Ватерлоо, штат Айова. Эти три предприятия производят 15% от всей американской свинины.

Накануне администрация США опровергла прошедшую в некоторых американских СМИ информацию о том, что готовится отставка министра здравоохранения Алекса Азара. Сообщалось, что президент США Дональд Трамп изучает список кандидатур для возможной замены министра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп опроверг сообщения о возможной отставке главы минздрава
Трамп выделил почти $500 млрд на поддержку экономики США

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020