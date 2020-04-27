В Приморье задержали 17 нарушителей с начала пожароопасного сезона

В Приморском крае с начала противопожарного режима выявили 17 нарушителей. Им грозит административная ответственность, в отношении некоторых могут быть возбуждены уголовные дела.

Как сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья, все нарушители не соблюдали правила безопасности при нахождении в лесу. Всего за нарушения пожарной безопасности в населенных пунктах составлено 118 административных протоколов. Между тем специалисты отмечают, что пока пожароопасный период проходит относительно спокойно.

В министерстве по делам ГО и ЧС Приморья объяснили, что в постоянной готовности находится порядка 8 тыс. человек, а также авиация, дроны, воздуходувки и другая различная техника. Зафиксированные термические очаги проверяются в течение первых суток, не давая им распространиться. Ведомство также взаимодействует с властями муниципалитетов.

С начала 2020 года на территории Приморского края зафиксировано 414 палов травы. Больше всего из них приходится на Находкинский городской округ — 167 палов.

27 апреля глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что особый противопожарный режим действует в 51 российском регионе. Он рассказал, что в связи с бесконтрольным проведением отжигов сухой растительности, а также угрозы возникновения пожаров в лесных массивах на особом контроле в МЧС России находится 8 тыс. населенных пунктов, 3,5 тыс. садовых товариществ, 2 тыс. объектов экономики, а также 1,5 тыс. детских лагерей.