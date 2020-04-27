Богослужения в Москве и области после 29 апреля продолжатся без прихожан

Богослужения в храмах Москвы и Московской области будут продолжаться за закрытыми дверями с 29 апреля до особого распоряжения. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщается на сайте Московского патриархата.

Подобные меры диктует приложение к распоряжению патриарха Кирилла «Об ответственности за несоблюдение указаний, направленных на ограничение распространения коронавирусной инфекции».

Так, в циркулярном письме первого викария патриарха Кирилла митрополита Дионисия от 27 апреля содержатся рекомендации относительно недопуска граждан на территорию храмов и других церковных помещений с 29.04.2020 до особого указания.

В письме сказано «об исполнении на приходах, подворьях, а также в ставропигиальных обителях Москвы и Московской области предписаний главного санитарного врача по городу Москве».

12 апреля РПЦ приняла решение совершать богослужения Страстной недели с 13 по 19 апреля в Москве без прихожан из-за угрозы распространения коронавируса. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал это трудным решением. В российских соцсетях запущен хештег #молитесьдома.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 27 апреля, общее число заразившихся в России с начала пандемии достигло 87 147 — Россия обогнала Китай, где зарегистрировано 83 912 случаев заболевания. За весь период по стране умерло 794 человека.

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