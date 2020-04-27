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Коллеги назвали причины завершения карьеры шорт-трекиста Виктора Ана

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Шестикратный российский олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан решил завершить свою карьеру из-за непонятной ситуации в мировом спорте на фоне пандемии коронавируса. Такое мнение в понедельник, 27 апреля, выказали «Известиям» его коллеги.

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Так, двукратный призер чемпионатов Европы по шорт-треку Нина Евтеева выразила уверенность в том, что многие возрастные спортсмены будут вынуждены завершить карьеру, так как «непонятно, что будет дальше» в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Оценить Виктора Ана можно однозначно: спортсмен высокого класса, каких в мире единицы, — заявила Евтеева, — Нам очень повезло, что Ан в свое время выбрал Россию. Многие страны хотели бы, чтобы такой спортсмен тренировался и выступал за них. Тем более, когда Виктор добился таких выдающихся достижений, помог нам достичь самого высокого пьедестала».

Вице-чемпион мира 2013 года и Европы (2008 и 2012 годов) Вячеслав Кургинян также отметил, что после переноса домашнего чемпионата мира из-за коронавирусной инфекции в 2020 году Виктору Ану просто не было смысла оставаться в спорте.

«В 2018 году Ан закончил карьеру, но спустя год вернулся, чтобы выступить на домашнем ЧМ-2020. Из-за пандемии коронавируса его перенесли на год. Поэтому оставаться в спорте для Виктора уже нет смысла. Он уже не молодой спортсмен, время постоянно улучшается и ему уже тяжело конкурировать с мировыми лидерами шорт-трека», — заявил он «Известиям».

При этом Кургинян добавил, что Ан «всем всё доказал», и решение закончить карьеру сейчас является, по его мнению, абсолютно верным.

«Ан показал миру очень красивый шорт-трек, показал, как бегать. Спортсмены не вечны — в будущем все травмы аукнутся. Плюс жить в спортивном режиме — это отказывать себе практически во всем», — отметил он.

В то же время коллеги спортсмена уверены, что Ан сможет дать еще очень многое российскому и мировому шорт-треку. Так, Евтеева отметила, что Союз конькобежцев России всегда будет рад видеть чемпиона в качестве тренера отечественной сборной.

В свою очередь, Кургинян добавил, что Ан мог бы быть послом шорт-трека в России и мире, так как многие родители стали отдавать своих детей в этот вид спорта, по его словам, именно после «великих выступлений Ана в Сочи-2014».

Ранее президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов сообщил, что российский шорт-трекист Виктор Ан принял решение завершить карьеру. 34-летний спортсмен является самым титулованным шорт-трекистом в истории.

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