На Украине составили список запретных слов для чиновников

Минфин Украины составил список запретных слов для чиновников. Теперь им нельзя говорить следующие слова и фразы: дефолт, технический дефолт, реструктуризация, репрофайлинг, отмена национализации Приватбанка, компромисс с бывшими владельцами Приватбанка, рецессия. Использовать слова и фразы из перечня на публике и в комментариях СМИ теперь запрещено. Составители также рекомендуют воздержаться от прогнозов без согласования с Минфином. В комментариях на экономические темы предлагают использовать лишь официальную информацию, размещенную на государственных ресурсах. Также отмечается, что комментарии для украинских и иностранных СМИ не должны отличаться. За невыполнение рекомендаций пугают серьёзными последствиями: распродажу инвесторами долговых ценных бумаг и ухудшение суверенного рейтинга страны.