Путин назначил Максима Бесхмельницына замминистра юстиции

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Максима Бесхмельницына заместителем министра юстиции РФ. Документ опубликован в понедельник, 27 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации

«Назначить Бесхмельницына Максима Михайловича заместителем министра юстиции Российской Федерации», — говорится в указе № 288. Документ вступает в силу со дня его подписания.

22 апреля Путин освободил от занимаемой должности заместителя председателя Следственного комитета, руководителя главного военного следственного управления комитета генерал-полковник юстиции Александра Сорочкина. Также Сорочкина уволили с военной службы.