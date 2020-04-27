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В Астрахани 14 родителей гулявших детей привлекли к ответственности

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Полицейские в Астрахани за три дня привлекли к ответственности 14 взрослых, которые отпустили своих детей на прогулку в условиях режима самоизоляции. Еще 283 местным жителям выписали административные протоколы за то, что они вышли на улицу без надобности.

Как пишет «Астрахань-24» со ссылкой на УМВД по Астраханской области, на утро 27 апреля полицейские проверили по месту жительства 9,163 тыс. граждан России и 186 иностранцев, которые должны соблюдать режим самоизоляции после возвращения из заграничных и иных поездок, а также более 18 тыс. человек, проживающих с этими людьми.

17 апреля сообщалось, что в Астраханской области ввели ограничения на посещение кладбищ. Они будут действовать по 30 апреля. Исключение составляет погребение покойных, однако рекомендовано ограничить число участников похорон до 10 человек.

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