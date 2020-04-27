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Вирусолог связал выход России на плато с соблюдением самоизоляции в праздники

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Выход России на плато по коронавирусной инфекции будет зависеть от того, как россияне будут соблюдать режим самоизоляции в майские праздники. Такое мнение в понедельник, 27 апреля, выразил заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера при Роспотребнадзоре РФ Александр Семенов.

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«Идет замедление прироста. То есть пока всё равно прирост есть, но скорость его снижается. Это значит, что начали работать ограничительные мероприятия. Но на плато мы еще не вышли. И если мы не наделаем глупостей, сможем удержаться от соблазна на майских праздниках, сохраним вот эти меры социального дистанцирования, ограничений и так далее, тогда — да, плато уже не за горами», — сказал он в эфире телеканала «России-24».

Вирусолог подчеркнул, что если режим самоизоляции не будет соблюден, то страна вернется к той точке, в которой находилась в середине апреля, и придется начинать все сначала.

Ранее 27 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков спрогнозировал пик по коронавирусу для России в середине мая.

26 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что выход России на плато заболеваемости COVID-19 не произойдет в майские праздники, если граждане продолжат соблюдать режим самоизоляции.

24 апреля она напомнила, что майские праздники не являются основанием для нарушения режима самоизоляции и в ближайшие дни нельзя нарушать действующие ограничительные требования.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 27 апреля, общее число заразившихся в России с начала пандемии достигло 87 147 — Россия обогнала Китай, где зарегистрировано 83 912 случаев заболевания. За весь период по стране умерло 794 человека.

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