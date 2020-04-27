Дистанционное обучение продлили в Новосибирской области

До 15 мая в Новосибирской области продлили дистанционное обучение. Также в регионе вводится обязательный масочный режим.

Соответствующее постановление подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Согласно документу, в регионе продлят дополнительные меры по защите населения от коронавируса. Об этом сообщает vn.ru.

До 15 мая маски необходимо использовать в общественном транспорте, магазинах и при посещении мест с массовым пребыванием людей. Ограничения продолжают действовать в парках, нарушителям режима самоизоляции грозят штрафы.

Ранее о введении масочного режима сообщил глава Якутии Айсен Николаев. По его словам, ношение масок в общественных местах и транспорте станет обязательным в Якутске с 28 апреля.

По данным на 27 апреля, общее число заразившихся в России с начала пандемии достигло 87 147 человек — Россия обогнала Китай, где зарегистрировано 83 912 случая заболевания. За весь период по стране умерло 794 человека.