Прямой эфир
Сюжет:

На дорогах Москвы увеличилось количество личных автомобилей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Количество личных автомобилей на дорогах Москвы увеличилось на 30 тыс. по сравнению с прошлым понедельником. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

«Плюс 30 тыс. машин по сравнению с таким же днем прошлой недели», — говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.

Час плато: когда число заболевших COVID-19 в России стабилизируется
Пик будет пройден уже после майских праздников, считают врачи и ученые

Уточняется, что по сравнению с прошлым понедельником на 20 тыс. возросло число поездок на метро и на 5 тыс. поездок на такси.

20 апреля в Москве зафиксировали рекордно низкое число автомобилей на дорогах — 1,14 млн. При этом 1 января текущего года, во всероссийский выходной, количество автомобилей на дорогах составило 1,36 млн.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Москве с 15 апреля для поездок на транспорте необходимо наличие цифрового пропуска, выявлением нарушителей занимаются сотрудники полиции.

18 апреля пропускной режим был ужесточен: мэр столицы Сергей Собянин заявил, что с 22 апреля для проезда в общественном транспорте в Москве можно использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области, а при оформлении цифрового пропуска необходимо указывать индивидуальный номер проездного, в ином случае он не сработает.

По состоянию на 27 апреля, в России общее число заболевших достигло 87 147 человек, умерли 794 пациента, выздоровели ― 7346. В столице число зараженных составляет 45 351 человек.

4545

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Индекс самоизоляции в Москве опустился до 2,9
В Петербурге власти разрешили поездки на дачи в Ленобласти

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020