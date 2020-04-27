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Жительница Коми перевела мошенникам 600 тыс. рублей

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Жительница Ухты (Республика Коми) лишилась 600 тыс. рублей, доверившись мошеннику. Неизвестный представился сотрудником банка.

По словам женщины, ей на телефон поступило сообщение о блокировке карты. В нем был указан номер телефона для справок. Ухтинка позвонила по казанному номеру, ей ответил мужчина, который представился сотрудником банка. Он попросил озвучить персональные данные для проведения операции по разблокировке карты. В итоге со счета женщины было списано 600 тыс. рублей. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции напоминают жителям Коми, что нельзя разглашать персональную информацию по телефону.

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