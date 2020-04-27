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Прокуратура требует реконструировать канализацию в Иркутске

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Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку и выявила превышение концентрации ряда загрязняющих веществ, сливаемых в Ангару в Иркутске. Ведомство требует реконструировать левобережную канализацию.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу природоохранной прокуратуры, были отобраны пробы на выпуске стоков в реку Ангара. Результаты показали превышение допустимой концентрации рядя загрязняющих веществ.

Установлено, что причина плохой очистки кроется в устаревшем оборудовании. Кроме того, комплекс не рассчитан на такое количество жителей города. Очистные сооружения не справляются.

В 2014 году была разработана проектная документация на реконструкцию, однако работы не провели. Сейчас решается вопрос о привлечении средств из областного и федерального бюджетов в рамках нацпроекта «Экология».

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