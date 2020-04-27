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Путин потребовал ускорить ремонт пострадавших от паводков дорог

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Фото: ТАСС/Александр Колбасов
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В регионах, пострадавших от паводков, необходимо ускорить ремонт дорог. Об этом в ходе совещания с губернаторами заявил президент России Владимир Путин.

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«В Амурской области люди вынуждены ездить по колдобинам, сами покатайтесь по таким дорогам, тогда поймете, что нужно действовать побыстрее», — сказал глава государства в понедельник, 27 апреля.

Ранее в понедельник в ходе совещания он отметил возрастающие риски ЧП природного характера. По словам Путина, сложная ситуация сложилась в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах.

Российский лидер поручил региональным властям обеспечить все ресурсы для оперативного реагирования на любые происшествия, а также уделить внимание оповещению граждан о ЧП.

Более 20 природных пожаров с начала марта зафиксировали в Свердловской области. Накануне в лесах Иркутской области только за одни сутки спасатели потушили 24 возгорания.

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