Мать и сын погибли при пожаре в Башкортостане

Пожарные обнаружили тела двух человек при ликвидации возгорания в многоквартирном доме в Башкортостане. Причины пожара устанавливают эксперты.

Сообщение о горении поступило из села Знаменка в Белебеевском районе. Огонь охватил три квартиры в четырехквартирном жилом доме. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. При тушении были обнаружены тела мужчины и женщины – предположительно, матери и сына. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

Тушение пожара заняло около 2,5 часов.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске в результате хлопка газа в гараже пострадали три человека.