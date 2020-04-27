Прямой эфир

Мать и сын погибли при пожаре в Башкортостане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожарные обнаружили тела двух человек при ликвидации возгорания в многоквартирном доме в Башкортостане. Причины пожара устанавливают эксперты.

Сообщение о горении поступило из села Знаменка в Белебеевском районе. Огонь охватил три квартиры в четырехквартирном жилом доме. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. При тушении были обнаружены тела мужчины и женщины – предположительно, матери и сына. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

Тушение пожара заняло около 2,5 часов.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске в результате хлопка газа в гараже пострадали три человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мать и трое детей погибли при пожаре в Алтайском крае
В Тольятти возбудили дело по факту гибели двух рабочих на пожаре в цистерне

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020