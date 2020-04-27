Сибирский международный марафон перенесут из-за коронавируса

Сибирский международный марафон (SIM), запланированный на 1 августа в Омске, скорее всего, будет перенесен. Это не исключил министр по делам молодежи, физкультуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц.

Организаторы марафона пока не делали никаких заявлений, однако, по некоторым данным, спортивное событие пройдет осенью. В 2013-2015 годах марафон проходил в конце сентября.

Министр, слова которого приводит ИА «Город55», отметил, что из-за пандемии коронавируса внесены изменения в план проведения нескольких спортивных праздников. Так, легкоатлетическую эстафету «Королева спорта – 2020» перенесут на сентябрь. Первоначально ее планировали провести летом в Лузино.

Также в Омской области с 24 по 29 апреля должны были пройти Дельфийские игры, но из-за коронавируса их передвинули на ноябрь. В регионе отменены все ближайшие спортивные соревнования.