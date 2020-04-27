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Работы по уничтожению крыс начались в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде начали установку контейнеров с отравой для крыс. Особое внимание будут уделять местам, откуда поступали жалобы на грызунов от местных жителей.

По данным департамента благоустройства Нижнего Новгорода, дератизацию планируют провести на площади около 40 га. Только в парке имени Александра Пушкина установили 30 контейнеров с приманкой для крыс. Боксы появляются вдали от зон выгула собак и проходных мест. При этом специалисты уточняют, что приманка безопасна для домашних животных.

Работы по дератизации проводятся не первый год, поэтому в департаменте уже известны места, где могут быть обнаружены грызуны. Об этом пишет ИА «НьюсНН».

Кроме того, в Советском районе проведена обработка 11 мест от клещей.

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