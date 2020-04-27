В Роскачестве опровергли слухи о пользе трав и чеснока в профилактике COVID-19

Специалисты Роскачества рассказали, что травяные сборы, а также лук, имбирь и чеснок не являются эффективными средствами защиты от коронавируса. Об этом сообщается на сайте организации в понедельник, 27 марта.

Отмечается, что в период пандемии некоторые компании под видом средств против инфекции продают сборы трав и эфирные масла. Однако вместо доказательств они используют недоказанные мнения «экспертов» или ссылаются на результаты исследований, проведенных в 2002 году во время вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), хотя это другой штамм коронавируса.

В России требования к травяным сборам устанавливаются разными документами в зависимости от того, к какой категории относится сбор: к лекарственному средству или биологически активной добавке (БАД).

«Лечебным действием при этом могут обладать только лекарственные средства. На их маркировке должна быть указана фармакопейная статья <…>, а также инструкция по применению, дозировки и прочая информация», — сообщила замруководителя Роскачества Елена Саратцева.

На этикетке БАД должны быть указаны состав, информация о противопоказаниях, дата изготовления и срок годности, а также отметка о госрегистрации и о том, что БАД не является лекарством.

Исследований о том, как эфирные масла влияют на новый коронавирус, нет. Кроме того, некоторым людям они противопоказаны, так как могут вызвать кожную сыпь и затрудненное дыхание.

«Что касается таких народных средств, используемых многими при простудах и ОРВИ, как лук, имбирь, мёд или чеснок, то, по словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, хоть они и влияют на состояние общего иммунитета, по своей эффективности не идут ни в какое сравнение с противовирусными препаратами», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что специалисты из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не получили никаких подтверждений об эффективности их употребления как средства профилактики заражения.

22 апреля в Роскачестве рассказали, как правильно выбрать эффективную медицинскую маску и какие виды якобы защитных изделий абсолютно бесполезны при борьбе с вирусами.