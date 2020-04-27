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Нефть дешевеет на торгах на фоне опасений по поводу хранилищ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Нефть дешевеет на фоне опасений инвесторов, что сохраняющийся избыток предложения приведет к исчерпанию мощностей для хранения сырья и вызовет новый обвал стоимости на фьючерсы.

Цена на июньский фьючерс нефти Brent на лондонской бирже ICE подешевела на 1,6% относительно закрытия торгов и составляет $21,10 за баррель по состоянию на 7:15 мск.

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Июньский фьючерс нефти WTI на торгах Нью-йоркской биржи (NYMEX) уже подешевел на 8% и торгуется по цене $15,57 за баррель.

Ранее 27 апреля сообщалось, что цена нефти Brent с поставкой в июле поднялась выше $25 за баррель.

26 апреля министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Мухаммед Аркаб заявил, что организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) ожидает, что цена за баррель сырой нефти к середине 2020 года составит около $40.

Ранее в этот же день свой прогноз по стоимости нефти представил министр энергетики России Александр Новак. Он убежден, что мировая экономика будет расти и цены на углеводороды пойдут вверх во втором полугодии.

20 апреля цена нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений.

Вслед за WTI котировки Brent временно также ушли вниз и впервые с 11 декабря 1999 года цена опустилась ниже $16 за баррель. Позже марке удалось отыграть эти потери, и торги на Лондонской бирже ICE по состоянию на 24 апреля закрылись с показателем в $21,8 за баррель.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.

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