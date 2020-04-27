В Москве скончался еще 31 пациент с COVID-19. Всего с начала пандемии в России умерли 778 заболевших. Более 6,7 тыс. пациентов выздоровели.

26 апреля в стране зафиксировали 6361 новый случай заражения. Коронавирусом инфицированы 80 949 человек. Без малого 2,9 млн россиян прошли тест на COVID-19.