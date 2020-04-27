Саудовская Аравия отменила смертную казнь для несовершеннолетних

В Саудовской Аравии отменили смертную казнь для несовершеннолетних преступников. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщает The Guardian.

Согласно указу короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, уголовное наказание для преступников моложе 18 лет теперь не может превышать лишения свободы сроком на 10 лет. Это относится ко всем уголовным делам, в том числе о причастности к терроризму.

Отмечается, что малолетние преступники, которых ранее приговорили к высшей мере, казнены не будут. Эту меру им заменят на тюремное заключение.

Ранее, 14 апреля, международная правозащитная организация Reprieve сообщила, что за последние пять лет в Саудовской Аравии были казнены 800 человек. По ее данным, исполнения смертного приговора в тюрьмах страны ожидали по меньшей мере 13 несовершеннолетних.