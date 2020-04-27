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Техасская нефтяная компания попросила у властей США защиты от кредиторов

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Фото: REUTERS/Gary Clement
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Близкой к банкротству объявила себя в воскресенье вечером американская нефтедобывающая компания Diamond Offshore и попросила предоставить ей защиту от кредиторов на основании главы 11 закона о банкротстве, об этом сообщила The Wall Street Journal. Эта глава позволяет компании проводить реорганизационную деятельность. Запрос направлен на рассмотрение специального суда в Хьюстоне (штат Техас).

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Diamond Offshore объяснило свое обращение бедственным положением из-за «резкого ухудшения» состояния нефтедобычи в Соединенных Штатах на фоне пандемии COVID-19 и ценовой войной между некоторыми странами — участницами ОПЕК+.

В этом году компания выбрала до остатка кредитную линию в размере $400 млн и была вынуждена пропустить начисление дивидендов держателем ее долговых обязательств, говорится в публикации.

Компания владеет 15 буровыми вышками и в ней работают около 2,5 тыс. человек. При обращении в суд Diamond Offshore оценила свои активы в $5,8 млрд, долги — в $2,6 млрд.

В воскресенье, в эфире телеканала Fox News, министр финансов США Стивен Мнучин рассказал, что в правительстве прорабатывают вопрос о государственном кредитовании национальных нефтяных компаний. При этом Мнучин исключил вероятность спасения крупных предприятий за счет налогоплательщиков.

20 апреля цена нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений. Стоимость майских фьючерсов на нефть этой марки к окончанию торгов на NYMEX упала почти на 300%, до минус $37,63 за баррель.

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