Посольство РФ потребовало от США обследовать Осипову в тюрьме

Посольство России потребовало от госдепартамента США провести медицинское обследование заключенной гражданки РФ Богданы Осиповой, которая отбывает наказание в одной из американских тюрем за похищение собственного ребенка. Об этом рассказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Таким образом посол прокомментировал информацию о том, что Осипову, которая отбывает семилетний срок в тюрьме «Данбери» (штат Коннектикут), забрали на карантин. Он отметил, что посольство направило ноту в госдеп с требованием принять безотлагательные меры по недопущению заражения россиянки COVID-19.

Также Антонов добавил, что посольство пристально следит за состоянием здоровья российских граждан, содержащихся в американских тюрьмах, и находится в тесном контакте с госдепом, федеральным бюро тюрем и руководством исправительных учреждений, пишет «РИА Новости».

6 июня федеральный окружной суд города Уичито приговорил россиянку к семи годам тюремного заключения за похищение и вывоз собственных детей за пределы США, а также за вымогательство. После отбывания наказания в США Осипова три года будет пребывать под надзором, также ее обязали заплатить штраф в размере $18,4 тыс. При этом суд отказался рассматривать иск россиянки о насилии со стороны бывшего мужа, обвинив ее в манипуляциях и воспрепятствовании правосудию.

В 2014 году Осипова, которая имеет российское и американское гражданство, забрала годовалую дочь из семьи экс-супруга в США, после чего ребенка объявили в розыск. В России женщина обратилась с иском об определении места жительства двоих детей от брака с американцем. Суд решил оставить несовершеннолетних россиянке и определить их место жительства в РФ.

В сентябре 2017 года Осипова вновь приехала в Соединенные Штаты, где была задержана по обвинению в похищении собственного ребенка, так как по закону США дети, рожденные в браке с американцем, должны оставаться в этой стране.

8 июня экс-супруг предложил Осиповой разделить опеку над детьми. Сама россиянка, по ее словам, против этого. Сейчас дети Осиповой находятся в Калининграде, под опекой ее родственницы.