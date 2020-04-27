В зоопарке Приморья родились дальневосточные котята

В сафари-парке в поселке Шкотово Приморского края родились котята от двух дальневосточных лесных кошек, а также лисята от хищной Патрикеевны по имени Глаша. Об этом 26 апреля сообщило «Федеральное агентство новостей».

Как отмечает агентство, «пушистые матери» ухаживают за своими новорожденными малышами: кормят их, укрывают их и вылизывают.

Лисята, которые родились в начале апреля, уже немного окрепли и могут отползать на другой конец клетки. Сотрудники зоопарка отметили, что котята родились сразу у двух кошек в одной клетке. Те не подпускают человека близко к своим детенышам, и до сих пор неизвестно, как кошки будут разбираться, где чей котенок.

16 апреля сообщалось, что детеныш лемура родился в сафари-парке в Геленджике.