Чиновник в Якутии присвоил чужую банковскую карту

Якутский чиновник нашел чужую банковскую карту и накупил себе продуктов на находившиеся на ней деньги. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Инцидент произошел ранее в апреле. В ведомстве рассказали, что глава наслега в Мегино-Кангаласском районе нашел карту возле столовой в поселке Нижний Бестях, однако предпочел не сообщать о находке в банк. Вместо этого он решил купить с помощью карты продукты. Чтобы не вводить пин-код, он совершал покупки в магазинах на сумму не более тысячи рублей.

Когда потерпевший обнаружил пропажу карты, он обратился в банк, где и выяснил, что его обокрали. Он написал заявление в полицию, в котором указал, что 5 тыс. рублей для него — значительный ущерб. Полиция оперативно определила подозреваемого, пишет сайт kp.ru.

Расследование уголовного дела завершено и передано в суд пишет REGNUM. Чиновнику грозит штраф до 300 тыс. рублей и до четырех лет лишения свободы.

23 апреля сообщалось, что московские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже оборудования стоимостью около 1 млн рублей с бывшего места работы.