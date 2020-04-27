В Петербурге изнасиловали женщину-водителя такси

Знакомый мужчина изнасиловал женщину-водителя такси в Санкт-Петербурге. Об этом 26 апреля сообщил РЕН ТВ.

Инцидент произошел в салоне автомобиля на Заставской улице в Московском районе города. Предварительно установлено, что 28-летнюю женщину изнасиловал ее 23-летний знакомый из ближнего зарубежья.

Мужчину уже задержали полицейские. Он заявил, что близость между ним и его знакомой произошла по обоюдному согласию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отмечается, что подозреваемый мужчина является безработным и не имеет постоянного места жительства, пишет «Федеральное агентство новостей».