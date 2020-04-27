США продлили исключения для Ирака на поставки иранских энергоносителей

США в очередной раз продлили исключения из санкций для Ирака на поставки иранского газа и электроэнергии, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя госдепартамента.

Исключение было продлено еще на 120 дней. Таким образом Ирак сможет оплачивать импорт энергоносителей из Ирана. Такой шаг, по словам представителя ведомства, это поможет Ираку смягчить нехватку энергии, при этом США продолжат переговоры по санкциям в отношении Ирана с иракскими представителями.

«Расширение использования собственных природных ресурсов Ирака и диверсификация импорта энергии из Ирана укрепят экономику и развитие Ирака, а также будут способствовать созданию единого, демократического и процветающего Ирака, свободного от пагубного иранского влияния», — отметил источник агентства.

Ранее США вводили продление таких исключений на 90 дней в марте, а до этого — в декабре 2018 года.

24 января минюст США ввел дополнительные санкции против Ирана. Под ограничения попали шесть компаний нефтяного сектора. Это корпорации Китая и ОАЭ, которые связаны с якобы незаконным экспортом иранского топлива. Также в санкционный список добавили граждан КНР и Ирана. Собственность компаний и физлиц блокируется на территории Штатов.

Санкции, охватывающие нефтяной экспорт Ирана, вступили в силу 5 ноября 2018. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции. Как заявляли в Вашингтоне, исключения из антииранских санкций США должны были действовать полгода, то есть до мая 2019 года, и продлевать их не планировалось. Однако в случае с Ираком США пошли на такое продление.