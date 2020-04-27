Минобороны изменило порядок увольнения в запас в связи с пандемией

В связи с распространением нового коронавируса уволенных в запас военнослужащих по призыву решено доставлять до вокзалов и аэропортов служебным транспортом в сопровождении офицеров. Новый порядок увольнения в запас военнослужащих по призыву утвержден приказом начальника Генерального штаба, «Известия» ознакомились с документом.

Теперь все вопросы, связанные с отправкой солдат по домам, возьмут на себя командиры воинских частей. Командиры должны проследить, чтобы все демобилизованные сели на поезд или самолет, «и дождаться движения транспорта». Никаких торжественных построений на плацу перед отъездом не будет.

До нынешнего года призывники, отслужившие свой срок, исключались из списков части, после чего становились практически свободными гражданами: выйдя за КПП, вчерашний солдат или сержант мог идти куда угодно. На руках у него были воинские перевозочные документы, которые он мог обменять на билет домой в комендатуре вокзала или аэропорта.

Согласно новым правилам, теперь все билеты закупают централизованно. Для этого командир части налаживает взаимодействие со службой военных сообщений. В назначенный день демобилизованных на автобусах или грузовиках развозят на вокзалы и в аэропорты. Тем самым исключены прогулки по гарнизону, в ходе которых демобилизованные могут заразиться коронавирусом.

Доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев рассказал «Известиям», что такая практика уже существовала в некоторых воинских частях с 1990-х годов. Многие командиры сами организовывали посадку на поезд или самолет демобилизованных, чтобы потом не приходилось отвечать на вопросы родителей: «Куда пропал мой сын?».

«В Москве, например, уже давно всех сажают на поезда и следят за их отправкой. Теперь такая практика будет везде. Это принесет свой эффект: при централизованном получении билетов все увольняемые будут ехать в одном вагоне, если им по пути. В дорогу им, скорее всего, дадут пайки и средства дезинфекции. Так что ни с кем посторонним контактировать им не придется до приезда в пункт назначения», — рассказал Перенджиев.

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