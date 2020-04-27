В Кирове неизвестные выбросили сотню ртутных ламп в черте города

Жители Кирова обнаружили свалку высокоопасных отходов вблизи садоводств. Об этом 26 апреля сообщило «Федеральное агентство новостей».

По данным агентства, неизвестные выбросили около сотни ртутьсодержащих ламп в черте города вблизи дороги Южный обход, вместо того чтобы сдать их в один из 50 пунктов сбора в Кировской области. Опасность усугубляет то, что неподалеку находится целый микрорайон Радужный и садоводческие товарищества.

Местные жители сообщили о находке активистам регионального отделения Общероссийского народного фронта. Те обнаружили в лесополосе несколько связок с десятками ртутных ламп и сообщили об этом региональному оператору с просьбой утилизировать отходы.

По словам члена регионального штаба ОНФ Константина Шарапова, ртутьсодержащие лампы относятся к отходам высшей степени опасности, поскольку каждая из них содержит до 5 мг ртути. Если она разобьется, то отравит 6 куб. м воздуха вокруг, а ртуть вместе с осадками может попасть в грунтовые воды и реки, а это уже представляет опасность и для людей, и для окружающей среды.

В России существуют пункты сбора опасных отходов, однако такие свалки появляются регулярно, пишет «Ридус». В настоящее время неизвестно, кто выбросил ртутные лампы вблизи жилых домов кировчан и подверг их опасности. Утилизировать отходы обещали в ближайшее время.

10 апреля похожий инцидент произошел у деревни Очево Дмитровского городского округа в Подмосковье. Там в реке Кухолке нашли сотни люминесцентных ламп. Проверку по факту случившегося проводит региональное министерство экологии и природопользования.