Прямой эфир

В Кирове неизвестные выбросили сотню ртутных ламп в черте города

0
Фото: onf.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Кирова обнаружили свалку высокоопасных отходов вблизи садоводств. Об этом 26 апреля сообщило «Федеральное агентство новостей».

Трансфигурация с приставкой «эко»: Подмосковье удвоит объем вторичной переработки коммунальных отходов к 2020 году
Как Московская область за год перестроила систему сбора отходов

По данным агентства, неизвестные выбросили около сотни ртутьсодержащих ламп в черте города вблизи дороги Южный обход, вместо того чтобы сдать их в один из 50 пунктов сбора в Кировской области. Опасность усугубляет то, что неподалеку находится целый микрорайон Радужный и садоводческие товарищества.

Местные жители сообщили о находке активистам регионального отделения Общероссийского народного фронта. Те обнаружили в лесополосе несколько связок с десятками ртутных ламп и сообщили об этом региональному оператору с просьбой утилизировать отходы.

По словам члена регионального штаба ОНФ Константина Шарапова, ртутьсодержащие лампы относятся к отходам высшей степени опасности, поскольку каждая из них содержит до 5 мг ртути. Если она разобьется, то отравит 6 куб. м воздуха вокруг, а ртуть вместе с осадками может попасть в грунтовые воды и реки, а это уже представляет опасность и для людей, и для окружающей среды.

В России существуют пункты сбора опасных отходов, однако такие свалки появляются регулярно, пишет «Ридус». В настоящее время неизвестно, кто выбросил ртутные лампы вблизи жилых домов кировчан и подверг их опасности. Утилизировать отходы обещали в ближайшее время.

10 апреля похожий инцидент произошел у деревни Очево Дмитровского городского округа в Подмосковье. Там в реке Кухолке нашли сотни люминесцентных ламп. Проверку по факту случившегося проводит региональное министерство экологии и природопользования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Заводы Удмуртии получат миллиардные заказы по нацпроекту «Экология»
Экологические инстанции накажут недобросовестных утилизаторов отходов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020