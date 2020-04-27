Установлена личность организатора уличной дискотеки в Подмосковье

Полицейские установили организатора уличной вечеринки в Московской области. Об этом ТАСС 26 апреля сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел 25 апреля в ЖК «Бутово-парк» в деревне Дрожжино на Новом шоссе. Жильцы соседних домов сообщили в полицию о шумной вечеринке во дворе с участием нескольких десятков человек, пишет RT. Кадры импровизированной дискотеки под открытым небом опубликовали пользователи социальных сетей. В Сети пояснили, что некто под псевдонимом DJ Олег любит устраивать вечеринки во дворе. Некоторые из участников дискотеки устроили танцы прямо на детской площадке, пишет «Федеральное агентство новостей». Когда на место прибыли правоохранители, любители развлечений разбежались.

В итоге была установлена личность организатора мероприятия. В ведомстве не уточнили, были ли применены в отношении него какие-то санкции. Как отмечает телеканал «Звезда», по данному факту проводится проверка.

Как отмечает телеканал «360», организатор дискотеки в соцсети высказался о произошедшем. По его словам, он никого не призывал выходить на улицу.

«Моя инициатива поддержать тех, кто сидит ДОМА, <…> превратилась по вине нетрезвых гуляк в балаган и массовое нарушение режима самоизоляции. Я вас не призывал выходить на улицу», — заявил молодой человек.

Он пояснил, что изначально вечеринка планировалась для того, чтобы люди поддержали друг друга с балконов, не выходя на улицу. Больше подобных мероприятий парень проводить не собирается.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Московской области с 13 марта, в связи с чем запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.