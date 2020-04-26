Попова допустила возможность избежать пика по коронавирусу в России

Пика заболеваемости COVID-19 в России может и не быть, если во время майских праздников россияне останутся дома. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова выразила надежду на то, что пика, то есть взрыва заболеваемости, в России не будет. Она подчеркнула, что это была одна из задач, которую власти ставили перед собой, и на сегодняшний день, благодаря принятым мерам, она реализуется.

При этом глава Роспотребнадзора подчеркнула, что срыв на майские праздники является самым большим риском, так как это приведет страну к откату на более ранний этап.

24 апреля Анна Попова напомнила, что майские праздники не являются основанием для нарушения режима самоизоляции и в ближайшие дни нельзя нарушать действующие ограничительные требования.

В этот же день министр правительства столицы, начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков указал на отсутствие оснований для отмены ограничений в Москве на майские праздники.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По состоянию на 26 апреля, в России зафиксировано 80 949 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии 747 человек скончались, 6767 выздоровели.

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