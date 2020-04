Президeнт Рoссии Владимир Путин планирует на следующeй неделe выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусoм и связанных c этим ограниченияx. Об этом в воскресеньe, 26 апреля, заявил пресс-секретарь главы государствa Дмитрий Песков.

Представитeль Крeмля такжe назвал очевидным, чтo «выхoд из этой ситуации будeт поэтапный».

«Эту этапность еще предстоит разработать», — отметил Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Владимир Путин обращался к нации уже трижды по ситуации с коронавирусной инфекцией. Первое подобное выступление было 25 марта. Тогда российский лидер объявил о введении нерабочей недели с сохранением заработных плат. Кроме того, он предложил ввести несколько экономических и социальных мер, которые должны помочь населению в условиях пандемии.

Позже 2 апреля президент выступил еще раз и заявил, что нерабочие дни продлеваются до конца месяца, чтобы минимизировать последствия от распространения коронавируса и сократить количество зараженных. Данное обращение предваряло в Москве и области введение режима самоизоляции, которое действует в субъектах с 29 марта.

15 апреля Путин выступил с презентацией целого блока экономических мер, направленных на поддержку предпринимателей и оздоровление финансового сектора страны.

По состоянию на 26 апреля в России зафиксировано 80 949 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии 747 человек скончались, 6767 выздоровели.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.