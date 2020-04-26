СБУ закрыла дело против российского телеведущего Корчевникова

Служба безопасности Украины (СБУ) остановила уголовный процесс в отношении телеведущего канала «Россия 1», генерального директора православного телеканала «Спас» Бориса Корчевникова. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос издания «Крым. Реалии».

«Уголовное производство закрыто на основании п. 2 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины (установлено отсутствие в деянии состава уголовного преступления)», — говорится в сообщении СБУ.

11 апреля украинский общественный активист Сергей Стерненко написал на своей странице в Facebook о том, что по решению суда СБУ возбудила уголовное дело в отношении Корчевникова. Телеведущий обвинялся в незаконном пересечении границы во время посещения Крыма.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает результатов голосования и считает полуостров своей территорией. Вместе с тем в Кремле неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».