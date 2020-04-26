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Срок действия и подачи сертификатов на жилье для молодых семей продлили

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Премьер-министр России Михаил Мишустин в воскресенье, 26 апреля, подписал постановление, продлевающее сроки действий и подачи сертификатов на приобретение и строительство жилья для молодых семей.

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«Продлить до трех месяцев срок, определенный пунктом 35 приложения №1 к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», — говорится в документе.

Кроме того, постановление устанавливает, что срок действия свидетельства о праве на получение соцвыплаты составляет не более девяти месяцев с даты выдачи документа.

Чтобы принять участие в программе, молодая семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и обладать доходом, необходимым для получения кредита или оплаты средней стоимости жилья, превосходящей размер соцвыплаты. Возраст пары не должен превышать 35 лет.

Несколько дней назад Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал исследование о том, что в ближайшие пять лет завести ребенка собираются 11,8 млн российских семей, из которых около 7,1 млн могут потратить материнский капитал на приобретение жилья.

В начале марта в Минтруде заявили о том, что программой льготного ипотечного кредитования в 2019 году воспользовались 42 тыс. семей. Это, по данным министерства, в два раза больше, чем прогнозировалось изначально.

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