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Пьяный мужчина устроил дебош в столичном хостеле

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В одном из столичных хостелов задержали пьяного мужчину. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Инцидент произошел 25 апреля на Бауманской улице. Мужчина вошел в хостел около семи часов вечера и начал словесную перепалку с охраной, а потом достал нож. Охранники скрутили дебошира и позвонили сотрудникам правоохранительных органов.

По факту произошедшего проводится проверка.

6 апреля злоумышленник ворвался в квартиру в Москве на бульваре Яна Райниса и напал на девушку. По словам заявительницы, неизвестный позвонил в дверь квартиры, и когда ему открыли, он, угрожая ножом 25-летней девушке, ударил ее по лицу и похитил мобильный телефон. После этого мужчина скрылся. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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