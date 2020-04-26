В Тольятти возбудили дело против трижды сбегавшего из больницы

В Самарской области полиция возбудила уголовное дело против жителя Тольятти, который три раза сбегал из больницы, несмотря на то, что у него было подтверждено инфекционное заболевание. Об этом сообщает региональное ГУ МВД на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 26 апреля.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Наказание по этой статье предусматривает штраф от 500 до 700 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до 18 месяцев, либо лишение свободы до двух лет.

В региональном оперштабе ТАСС сообщили, что мужчина покидал отделение, где лечатся заразившиеся коронавирусом. Источник «РИА Новости» в правительстве региона, отмечает, что у нарушителя был подтвержден диагноз коронавирус.

По данным полиции, подозреваемый — безработный ранее судимый житель Тольятти 1992 года рождения. В медучреждении, которое он неоднократно покидал, он был помещен в инфекционный бокс.

Отмечается, что подозреваемый без маски общался с неопределенным кругом лиц, что «создало угрозу массового заболевания людей».

В настоящий момент мужчину задержали.

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