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В Тольятти возбудили дело против трижды сбегавшего из больницы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Самарской области полиция возбудила уголовное дело против жителя Тольятти, который три раза сбегал из больницы, несмотря на то, что у него было подтверждено инфекционное заболевание. Об этом сообщает региональное ГУ МВД на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 26 апреля.

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Дело возбудили по ч. 1 ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Наказание по этой статье предусматривает штраф от 500 до 700 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до 18 месяцев, либо лишение свободы до двух лет.

В региональном оперштабе ТАСС сообщили, что мужчина покидал отделение, где лечатся заразившиеся коронавирусом. Источник «РИА Новости» в правительстве региона, отмечает, что у нарушителя был подтвержден диагноз коронавирус.

По данным полиции, подозреваемый — безработный ранее судимый житель Тольятти 1992 года рождения. В медучреждении, которое он неоднократно покидал, он был помещен в инфекционный бокс.

Отмечается, что подозреваемый без маски общался с неопределенным кругом лиц, что «создало угрозу массового заболевания людей».

В настоящий момент мужчину задержали.

В воскресенье утром в Благовещенске пациент с коронавирусной инфекцией сбежал из городской инфекционной больницы, но его удалось вернуть с помощью полиции и кинолога.

Ранее 21 апреля глава Вилюйского улуса в Якутии рассказал о гибели пациента с подозрением на коронавирус, который погиб, пытаясь сбежать из обсерватора.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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