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В Эстонии ответили украинцам на учебник с российским Крымом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Министерство образования и науки Эстонии направило письмо местному конгрессу украинцев с ответом о принятых мерах по учебнику английского языка, где Крым обозначен частью России. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщает портал эстонского телерадиовещания ERR.

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«Эта ситуация вызывает сожаление, потому что представленная в учебнике информация идет вразрез с внешней политикой Эстонии, поскольку Эстония не признает оккупацию и аннексию Крыма», — сказала вице-канцлер министерства Кристи Винтер-Немвальтс.

Отмечается, что на данный момент министерство и издательство Studium, которое выпускало учебник, достигли соглашения. Как следствие, обновленная карта в отредактированных изданиях будет с украинским Крымом.

Дискуссия вокруг учебника I love English7 разразилась во вторник, 21 апреля, когда глава конгресса украинцев в Эстонии Инна Конык узнала от представительницы общины, что ребенок этой женщины учится по данному учебнику. Она направила письмо в министерство образования и науки республики с просьбой разобраться в этом вопросе.

В свою очередь, в посольстве России в Эстонии заявили, что любые исправления в учебниках не отменяют того факта, что Крым воссоединился с РФ. И это, по словам дипломатов, окончательное и бесповоротное решение.

В январе британское издание Good Housekeeping назвало Крым российской территорией, поместив рекомендацию посетить полуостров. Позже газета Daily Mail тоже написала о принадлежности Крыма к России.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Украина не признает результатов голосования и считает полуостров своей территорией. Вместе с тем в Кремле неоднократно заявляли, что процедура голосования прошла согласно всем аспектам международного права и вопрос принадлежности Крыма закрыт.

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