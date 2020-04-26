В Туле произошел пожар на заводе резинотехнических изделий и кирпичного строения. Данных о пострадавших не поступало.

Как сообщает МЧС России в своем Telegram-канале, возгорание произошло на крытой площадке завода «Техпрогресс» (производит изделия из битума и дорожно-полимерной ленты) на площади 800 кв. м и в кабинете на первом этаже административного здания площадью 9 кв. м.