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Аллею памяти высадили в Липецке

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В Липецке появилась Аллея памяти, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В память о ветеранах и погибших в годы войны в городе будут расти серебристые ели.

Аллея появилась на территории Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области. С инициативой высадки выступили молодые специалисты ведомства и члены молодежного объединения Липецкстата. Об этом сообщает LipetskMedia.

В ведомстве напомнили, что в органах государственной статистики с момента образования Липецкой области трудились участники Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае в рамках международной акции «Сад памяти» высадили около 70 тыс. деревьев.

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