Аллею памяти высадили в Липецке
В Липецке появилась Аллея памяти, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В память о ветеранах и погибших в годы войны в городе будут расти серебристые ели.
Аллея появилась на территории Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области. С инициативой высадки выступили молодые специалисты ведомства и члены молодежного объединения Липецкстата. Об этом сообщает LipetskMedia.
В ведомстве напомнили, что в органах государственной статистики с момента образования Липецкой области трудились участники Великой Отечественной войны.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае в рамках международной акции «Сад памяти» высадили около 70 тыс. деревьев.