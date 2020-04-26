И.о. главврача госпиталя в Красноярске попала в реанимацию

Исполняющая обязанности главврача красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна медицинского учреждения. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона в воскресенье, 26 апреля.

По словам собеседника агентства, по факту инцидента проводится проверка, обстоятельства выясняются.

В региональном минздраве сообщили, что сейчас доктор находится в реанимации. Медики не делают прогнозов. В ведомстве не раскрыли обстоятельства происшествия.

Ранее, 15 апреля, в ГУ СКР по Адыгее сообщили, что трехлетний мальчик выпал с балкона восьмого этажа многоквартирного дома в Майкопе. От полученных травм ребенок умер на месте.