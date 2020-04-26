В Благовещенске вернули в больницу сбежавшего пациента с COVID-19

В Благовещенске утром 26 апреля пациент с коронавирусной инфекцией сбежал из инфекционной больницы города, назад его вернули при помощи полиции и кинолога. Об этом сообщили в правительстве Амурской области.

«Для быстрого поиска сбежавшего пациента пришлось немедленно вызывать сотрудников УВД с кинологом и буквально «с собаками» его разыскивать. Сбежавшего нашли и вернули в палату очень быстро», — приводит слова представителя правительства региона «РИА Новости».

Несмотря на выставленные посты охраны, это уже второй случай побега пациентов с COVID-19 из больницы. Больные бегут «потому что не согласны со строгим режимом инфекционной больницы».

21 апреля сбежал из больницы пациент с подтвержденным коронавирусом в Екатеринбурге, сотрудники регионального Роспотребнадзора его задержали и направили в другое медицинское учреждение.

Всего в Приамурье, по последним данным, выявлено 33 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, пять человек выздоровели, 28 продолжают лечение.

По данным оперштаба на 25 апреля, в России зафиксировано 74 588 случаев коронавирусной инфекции. 6250 человек выздоровели, 681 пациент скончался.